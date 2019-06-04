2019/06/04 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس كل عام تشارك أكبر الأسماء في العالم العربي لتدخل في منافسة للحصول على لقب أكثر الأفلام مشاهدة خلال عطلة العيد.هذا العام، يتنافس مع الأفلام العربية أفلام هوليود وبوليود لتعرض في عيد الفطر، كما ينتظر الجمهور أفلام العيد بعد أكثر المسلسلات إثارة في رمضان؛ لذا إليك قائمة ببعض الأفلام التي تبدو واعدة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موسم الحرب والعصابات في سباق أفلام عيد الفطر وكالة خطوة برس.

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