القبض على لص بالجرم المشهود بمنطقة الأسواق وسط الحلة

2019/06/04 | 21:50

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بغداد اليوم _ بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على لص، بالجرم المشهود، في منطقة الأسواق وسط مدينة الحلة.

بغداد اليوم _ بغداد

حذر الخبير الأمني هشام الهاشمي، الثلاثاء (4 حزيران 2019)، من قدرة تنظيم داعش على استهداف احياء في مركز العاصمة بغداد بعد الكمين الذي تعرضت له القوات الأمنية في الطارمية شمالي العاصمة.

وكتب الهاشمي على صفحته في فيس

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، اعتقال محكوم مدى الحياة هارب من سجن بادوش، في نقطة تفتيش أمنية، شمالي المحافظة.

وذكرت قيادة الشرطة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "مفارز تابعة لقيادة شرطة با

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، شروعها بتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بعيد الفطر المبارك، فيما أكدت أنها لا تتضمن قطع طرق، وستعتمد على الجهد الاستخباري.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "شرعت، مع ح

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