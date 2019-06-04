رئيس الجمهورية يهنئ العراقيين بمناسبة عيد الفطر المبارك

2019/06/04 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

وضع رئيس الجمهورية برهم صالح،اليوم الثلاثاء، اكليلا من الزهور على ضريح رئيس الجمهورية الأسبق الراحل جلال طالباني في تلة دباشان بمدينة السليمانية.

وأكد

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