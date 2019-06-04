نادال وفيدرر وجها لوجه في نصف نهائي رولان غاروس

2019/06/04 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة بلغ الإسباني رافائيل نادال المصنف ثانيا وحامل اللقب الدور نصف النهائي لبطولة رولان غاروس الفرنسية، للمرة الثانية عشرة في مسيرته وسيواجه غريمه السويسري روجر فيدرر الثالث.ولم يجد نادال أي صعوبة تذكر في بلوغ المربع الذهبي بفوزه السهل على الياباني كي نيشيكوري السابع 6-1 و6-1 و6-3، فيما خاض فيدرر مباراة صعبة جدا ضد […]

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