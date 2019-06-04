حريقان في الموصل وتطلب المساعدة من أربيل ودهوك

2019/06/04 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة نينوى العراقية، الثلاثاء، عن نشوب حريقين جنوبي قضاء الحضر، فيما أشارت إلى الاتصال بمحافظتي اربيل ودهوك لتوفير سيارات الإطفاء....

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