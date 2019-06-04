وفاة شاب غرقا في نهر دجلة شمال بعقوبة

2019/06/04 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي شاب غرقا في نهر دجلة شمال بعقوبة اليوم .وقال مصدر في الشرطة لمراسل وكالة وطن للانباء ان شابا في مقتبل العمر لقي حتفه غرقا في نهر دجلة قرب قرية منصورية الشط بأطراف قضاء الخالص شمال بعقوبة أثناء ممارسته للسباحة بالنهر .واضاف ان الشرطة النهرية بدأت بالبحث عن الجثة لغرض انتشالها .

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