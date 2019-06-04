2019/06/04 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت شركة آبل أمس الاثنين خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المطورين السنوي الخاص بها (WWDC 2019) في سان خوسيه بكاليفورنيا عن عدد من المنتجات، من بينها حاسوب ماك برو وشاشة برو ديسبلاي إكس دي آر، ونظامي تشغيل جديدين لحواسيب ماك وهواتف آيفون، وغير ذلك.ماك برو حصل هذا الحاسوب المكتبي على إعادة تصميم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أبل تعلن عن أجهزة وأنظمة جديدة في مؤتمر المطورين وكالة خطوة برس.

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