ايطاليا تراهن على نجاح بارزاني بتطوير العلاقات بين أربيل وبغداد

2019/06/04 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه وزير الخارجية الإيطالي إينتزو موافيرو ميلانيسي، اليوم الثلاثاء، رسالة تهنئة إلى نيجيرفان بارزاني، بمناسبة انتخابه رئيساً لإقليم كوردستان.

وأدناه نص الرسالة:

سيادتكم..

أود أن اعبر عن غاية سعادتي لانتخابكم لرئاسة إقليم كوردستان

إن إيطاليا مرتبطة بمشاعر صداقة عميقة مع كوردستان، وتحرص الحكومة الإيطالية على توسيع العلاقات القوية المتعددة الأوجه والممتازة التي تربطنا.

إن الإقليم الذي تتولون سيادتكم رئاسته هام جداً لاستقرار كل العراق.



وأنا واثق من إمكانية تحقيق المزيد من التقدم في العلاقات بين حكومة الإقليم الكوردي والحكومة الاتحادية في ظل حكم سيادتكم له.

وفي هذا السياق أرجو لكم التوفيق في أعمالكم وأنتهز هذه الفرصة لتقديم غاية تقديري وتحياتي لكم".

يشار الى ان برلمان كوردستان انتخب في 28 من شهر أيار الماضي نيجيرفان بارزاني، رئيساً لإقليم كوردستان بأصوات أغلبية الأعضاء الحاضرين.

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