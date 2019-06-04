الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع بعدد من المحال التجارية في بغداد

2019/06/04 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الدفاع المدني في بغداد، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق اندلع في عدد من المحال التجارية بمنطقة الغزالية شمال غربي العاصمة.وقال مديرية الدفاع المدني في بيان، إن "فرقها في مركز الغزالية تمكنت من اخماد حريق نشب داخل عدد من المحال التجارية في سوق الجنابي المخصص لبيع المواد الكهربائية بمنطقة الغزالية".

وأضاف، أن "فرق الاطفاء سيطرت على السنة النيران وحالت دون انتقالها الى المباني المجاورة، ومن ثم اخماد الحريق دون تسجيل خسائر بشرية".



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