نجاة تميم - وقع الاغتراب على الإبداع

2019/06/04 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نجاة_تميم الغربة بمعناها المتداول هو الانتقال اختياريا، من بلدك ومسقط رأسك للعيش في بلد آخر، للعمل أو الدراسة أو ما شابه ذلك، أو قسريا كاقتلاعك من جذورك، نفيا أو تهجيرا اضطراريا.وفي الحالتين، يغمرك إحساس بالاغتراب عن هذا الوسط الجديد.لكن يمكنك أن تعاني من هذا الإحساس ببلدك وبين أهلك وخلانك.فحالة الاغتراب، هاته، التي يمر بها الانسان، بحسب د.ملحم بركات في كتابه الموسوم "الاغتراب في الثقافة العربية"......

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