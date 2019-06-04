مجلس محافظة كربلاء يحدد المحافظ الجديد

2019/06/04 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاهم كربلاء يحدد المحافظ الجديد من داخل مجلس المحافظة ومن اعضاء التفاهم الذين صوتوا على اقالة الطريحي

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