إطلاق نداء عاجل لإنقاذ وحماية المحاصيل الزراعية في نينوى من الحرائق

2019/06/04 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أطلق نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، علي ميزر الشمري، نداء استغاثة عاجل الى الحكومة العراقية ممثلةً برئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومحافظ نينوى لتدراك الأمور والسيطرة على الحرائق الهائلة التي تلتهم آلاف الدونمات في قضائي سنجار والبعاج وتسير بسرعة فائقة منذ صباح اليوم ولا يوجد سيارات إطفاء […]

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