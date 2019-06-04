مالية الحشد تحذر منتسبيها من حملة بطاقة (الكي كارد)

2019/06/04 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أصدرت مديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، تنويها بشأن قيام بعض اصحاب منافذ “الكي كارد” بصرف رواتب منتسبي الحشد بالدولار، محذرة المنتسبين من تقاضي رواتبهم بالدولار والابلاغ عن تلك الحالات.وقالت المديرية في التنويه، إنها تهيب بمنتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين يتقاضون رواتبهم عبر بطاقة “الكي كارد” بعدم السماح لأي […]

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