مالية الحشد الشعبي تصدر تنويها هاما للمنتسبين من حملة بطاقة

2019/06/04 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، تنويها بشأن قيام بعض اصحاب منافذ "الكي كارد" بصرف رواتب منتسبي الحشد الشعبي بالدولار، محذرة المنتسبين من تقاضي رواتبهم بالدولار والابلاغ عن تلك الحالات.وقالت المديرية في التنويه، إنها تهيب بمنتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين يتقاضون رواتبهم عبر بطاقة "الكي كارد" بعدم السماح لأي شخص صاحب "منفذ ...

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