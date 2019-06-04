مجلس ديالى: 2000 مقاتل من الحشد الشعبي يشاركون بخطة العيد الأمنية

2019/06/04 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى، صادق الحسيني، الثلاثاء، أن الحشد الشعبي دعم خطة عيد الفطر المبارك الامنية بـ2000 مقاتل.وقال الحسيني في تصريح لوكالة "بغداد اليوم" واطلع عليه موقع "الحشد الشعبي"، إن "مشاركة مقاتلي الحشد توزعت على ثمانية قواطع ابرزها ريف خانقين والسعدية وحمرين وشمال المقدادية".واضاف الحسيني، أن "مشاركة الحشد الشعبي تأتي ...

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