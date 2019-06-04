2019/06/04 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ خطوة برس أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، اعتقال لص شارك مع ثلاثة أشخاص بسرقة أموال ومصوغات ذهبية من منزل امرأة من أقاربهم شمالي المحافظة.وقالت القيادة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “بلاغا ورد عن قيام أشخاص ملثمين بعملية سطو مسلح على دار امرأة تسكن ناحية الاسكندرية شمالي بابل وسرقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال لص شارك مع ثلاثة أشخاص بسرقة منزل امرأة من أقاربهم في بابل وكالة خطوة برس.

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