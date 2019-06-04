2019/06/04 | 22:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حلها وتستاهلها | أسئلة ومسابقات وجوائز من مول المنصور - بغداد | تقديم: همسة ماجد) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: jhPM6CTJ9qU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حلها وتستاهلها | أسئلة ومسابقات وجوائز من مول المنصور - بغداد | تقديم: همسة ماجد) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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