زراعة نينوى: حرائق المزارع تهدد الأمن الغذائي للعراق

2019/06/04 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أكد مدير زراعة محافظة نينوى، دريد حكمت طوبيا، اليوم الثلاثاء، أن حالات الحرائق المسجلة، تمثل خطراً على الأمن الغذائي للبلاد.

وقال دريد حكمت طوبيا، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أنه "نتأسف على الحرائق التي تحدث في محافظة نينوى وخصوصا الحرائق الذي حدثت هذا اليوم، في قضاء الحضر والقيروان والقحطانية وسنجار وزمار، والتي عدت الأكبر من حيث المساحة منذ بدء عمليات الحصاد في المحافظة".

وأضاف طوبيا، أن "الحالات المسجلة بدأت تتزايد بشكل يمثل خطرا على الامن الغذائي للعراق، وبات الوقوف على تكرار حالات الحرائق حاجة ملحة ويجب على الجميع الوقوف مع نينوى في انهاء موسم الحصاد بخير وسلام، وخصوصا بان هذا الموسم يبشر بخير والانتاجية كانت فوق المتوقع".

ودعا مدير زراعة محافظة نينوى، المسؤولين كافة إلى "الوقوف مع نينوى في هذه الفترة الحرجة"، مبينا أن "كثافة المزروعات والمساحات الكبيرة المزروعة يستوجب جهد أكبر من الجهات ذات العلاقة في التدخل من اجل انقاذ اراضي الفلاحين والمزارعين قبل خسارة المزيد من المساحات".

وشهدت محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى وواسط والنجف والمثنى والديوانية، حرائق ضخمة تسببت بتلف مساحات زراعية واسعة وطالت محصول الحنطة، فيما اتهمت جهات أمنية "اياد مشبوهة" بالوقوف وراء ضرب الانتاج الزراعي في العراق، فيما طالب عدد من النواب الحكومة والأجهزة الأمنية بـ"التدخل العاجل لإنقاذ ما تبقى من المحاصيل الزراعية".

وعقب ذلك، وجهت وزارة الداخلية السبت (18 ايار 2019)، باستنفار فرق الدفاع المدني حتى انتهاء موسم حصاد الحنطة، بعد سلسلة الحرائق.

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن مكتب السيد محمد الصدر في النجف، اليوم الثلاثاء، أن يوم غد الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

وذكر مكتب الصدر، في بيان مقتضب تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "مكتب الشهيد السيد محمد الصدر، يعلن ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شه

بغداد اليوم- بغداد

اعلن مكتب المرجع الديني كاظم الحائري، الثلاثاء، ان يوم غد الأربعاء اول أيام عيد الفطر المبارك.

وذكر المكتب في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "شوهد الهلال الثلاثاء مساء بشکل واضح بالعين المجردة فيوم الأربعاء يوم

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، مساء اليوم الثلاثاء، أن يوم غد الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

وذكر مكتب السيستاني، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أنه "لقد تمت رؤية الهلال بالعين المجردة في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( زراعة نينوى: حرائق المزارع تهدد الأمن الغذائي للعراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( زراعة نينوى: حرائق المزارع تهدد الأمن الغذائي للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).