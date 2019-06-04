اعتقال سارق مسلح ببابل

2019/06/04 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعلنت شعبة إجرام الإسكندرية اعتقال سارق سطو مسلح بعد ساعات قليلة من إرتكاب الجريمة شمالي بابل.وكشفت قيادة شرطة بابل ، اليوم الثلاثاء في بيان، بإنه “فور ورود بلاغ عن قيام أشخاص ملثمين بعملية سطو مسلح على دار إمراة تسكن ناحية الإسكندرية شمالي المحافظة وسرقة مبلغ 28,000,000 مليون دينار عراقي مع مخشلات […]

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