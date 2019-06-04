الكعبي يطالب رئيس الوزراء باستهداف الخلايا الإرهابية فى محيط بغداد

2019/06/04 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقى حسن كريم الكعبى اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدى إلى استهداف الخلايا الإرهابية فى مناطق حزام بغداد.

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