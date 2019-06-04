حداد : مفاوضات الوفد الكردي الذي سيزور بغداد لن يمسح بتكرار الازمات

2019/06/04 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

أعلن نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد أن وفداً رفيعاً من إقليم كردستان سيزور بغداد لإجراء مفاوضات ووضع اتفاقات تنهي الأزمات مع

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