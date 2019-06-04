2019/06/04 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأخبار العربية

الثلاثاء 4 يونيو 2019 | 10:26 مساءً | عدد القراءات : 1

التحالف العربي: إخلاء أحد أفراد طاقم سفينة إيرانية لمستشفى في جازان

متابعة/...أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، الثلاثاء، عن إخلاء أفراد طاقم سفينة إيرانية إلى أحد المستشفيات السعودية في محافظة جازان.

ونقلت "سكاي نيوز" عن التحالف قوله، انه "تم إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة المتواجدة في جنوب البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري في مدينة جازان السعودية".

وأضاف أن "عملية الإخلاء بدأت بتلقي أحد سفن التحالف البحرية نداء استغاثة من أجل تقديم مساعدة طبية للمصاب".انتهى 1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف العربي: إخلاء أحد أفراد طاقم سفينة إيرانية لمستشفى في جازان) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف العربي: إخلاء أحد أفراد طاقم سفينة إيرانية لمستشفى في جازان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).