المسلمون في الولايات المتحدة يستقبلون عيد الفطر بالبهجة والفرح

2019/06/04 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المسلمون في الولايات المتحدة يستقبلون عيد الفطر بالبهجة والفرحواشنطن: استقبل المسلمون في عموم الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، عيد الفطر وسط أجواء البهجة والفرح.والتقى آلاف المسلمين من الأتراك والقوميات الأخرى، القاطنين في العاصمة الأمريكية والمدن المجاورة، في مركز الديانة الأمريكي بواشنطن.وتوافد المسلمون إلى المركز في ساعات الصباح الباكرة، لأداء صلاة العيد، حيث امتلأ مسجد المركز وحدائقه بالمصلين.وعقب الصلاة، تضرع المصلون بالدعاء إلى الله، قبل أن يتناولوا وجبة الفطور.وفي كلمة له عقب الصلاة، هنأ السفير التركي لدى واشنطن سردار قليج، تركيا والعالم الإسلامي بحلول عيد الفطر السعيد.وكذلك شهدت ولايات نيوجيرسي ونيويورك وشيكاغو ونيوهافن ومدن أخرى، أجواء احتفالية بالمناسبة.

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