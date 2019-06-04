سيناتور أمريكي: ترامب وافق على نقل معلومات تتعلق بالطاقة النووية للسعودية بعد مقتل خاشقجي

2019/06/04 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيناتور أمريكي: ترامب وافق على نقل معلومات تتعلق بالطاقة النووية للسعودية بعد مقتل خاشقجيواشنطن: قال سيناتور أمريكي، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب منحت تصريحين لشركتين أمريكيتين لتبادل معلومات حساسة في مجال الطاقة النووية مع السعودية بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول.ووصف السيناتور كيم كين الموافقات بأنها “صادمة”.ومنحت وزارة الطاقة الترخيص الأول في 18 أكتوبر/ تشرين الأول بعد 16 يوما من مقتل خاشقجي في قنصلية السعودية في اسطنبول، بينما صدر الثاني في 18 من فبراير/ شباط.

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