7 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الاربعاء

2019/06/04 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 كُردستان العراق في مَهبّ..«الانقسام»! محمد خروب الراي الاردنية لم يُسهِم انتخاب نيجيرفان بارزاني رئيساً جديداً لإقليم كردستان العراق خلفاً لـِ «عمَِّه» مسعود، في تبريد الأجواء المُحْتَقِنَة في الإقليم، وبخاصة بين الحزبين الكبيرين اللذين اقّتسما كعكة الحُكم, منذ توافقا قبل ستة عشر عاماً (بعد الغزو الأميركي/البريطاني عام 2003) على توحيد «الادارتين»، اذ كان الحزب...

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