2019/06/04 | 22:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المرصد الخبري مع اياد فاضل .. جاسم يحيى عبد علي - 2019/6/4) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: QYKsAFaitc0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المرصد الخبري مع اياد فاضل .. جاسم يحيى عبد علي - 2019/6/4) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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