2019/06/04 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ خطوة برس أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، اعتقال محكوم مدى الحياة هارب من سجن بادوش في نقطة تفتيش شمالي المحافظة.وقالت القيادة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مفارز سيطرة الشهداء (الآثار سابقا) تمكنت بالاشتراك والتعاون مع الاستخبارات وجهاز الأمن الوطني ومفارز أمن الأفراد، من اعتقال مطلوب وفق المادة (441

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال محكوم مدى الحياة هارب من سجن بادوش في نقطة تفتيش شمالي بابل وكالة خطوة برس.

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