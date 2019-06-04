2019/06/04 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تهنئة خالصة من صحيفة العراق ووكالة الاستقلال للاخبار الى قرائها الكرام بحلول عيد الفطر المبارك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع صحيفة العراق الالكترونية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/04 | 22:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع صحيفة العراق الالكترونية.

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