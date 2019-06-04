2019/06/04 | 22:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء: الرحلة المأهولة إلى المريخ "مستحيلة") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حذر علماء فضاء من أن أي إنسان يسافر إلى كوكب المريخ سيتعرض للإشعاع الكوني بمقدار 700 ضعف ما يتعرض له البشر على الأرض، ما
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء: الرحلة المأهولة إلى المريخ "مستحيلة") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء: الرحلة المأهولة إلى المريخ "مستحيلة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).