علماء: الرحلة المأهولة إلى المريخ

2019/06/04 | 22:56

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حذر علماء فضاء من أن أي إنسان يسافر إلى كوكب المريخ سيتعرض للإشعاع الكوني بمقدار 700 ضعف ما يتعرض له البشر على الأرض، ما

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