واشنطن تتبادل معلومات حساسة بالطاقة النووية مع الرياض

2019/06/04 | 22:56

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العهد نيوز- متابعة

اعتبر السيناتور الأمريكي كيم كين اليوم الثلاثاء، قيام إدارة الرئيس دونالد ترامب بمنح تصريحين لشركتين أمريكيتين لتبادل معلومات حساسة في مجال الطاقة النووية

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