2019/06/04 | 22:58

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بابل: اعتقال محكوم مدى الحياة هارب من سجن بادوش

بغداد/...اعلنت شرطة محافظة بابل، الثلاثاء، عن اعتقال محكوم مدى الحياة هارب من سجن بادوش في نينوى.

وقالت الشرطة في بيان، إن "مفارز تابعة لقيادة شرطة بابل تمكنت في سيطرة الشهداء (الاثار سابقاً) بالاشتراك والتعاون مع الإستخبارات وجهاز الامن الوطني ومفارز أمن الأفراد ، من اعتقال مطلوب وفق المادة (441 ق ع ) محكوم مدى الحياة وهارب من سجن بادوش".

وأضافت أنه "تم تسليم المعتقل من قبل القوة الى جهة الطلب لإتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة بحقه".انتهى 1

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