خامنئي: تصريحات ترمب الإيجابية عن إيران مجرد ألاعيب سياسية لن تنطلي علينا

2019/06/04 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن هزائم أميركا في العراق وسوريا ولبنان هي نتيجة لفكرة المقاومة.

وأكد خامنئي في كلمة له، أن الإيرانيين لم يستسلموا أمام الضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة عليهم، مبينا أن وصول ترمب لرئاسة أميركا دليل على زوال بلاده السياسي في العالم.

وأقر خامنئي، بوجود مشاكل اقتصادية في إيران لكنها لم تصل الى طريق مسدود، موضحا أن العقوبات تحرم الشعب الإيراني من مقومات الحياة.

وأعتبر تصريحات ترمب الإيجابية عن إيران مجرد ألاعيب سياسية لن تنطلي على مسؤوليها بحسب تعبيره.

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