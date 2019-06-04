مالية الحشد الشعبي تحذر منتسبي الهيئة من تسلم رواتبهم بالدولار

2019/06/04 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، تنويها بشأن قيام بعض اصحاب منافذ "الكي كارد"

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