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قبل سبعة قرون.. كيف تنبأ ابن خلدون بسقوط الدول؟


قبل سبعة قرون.. كيف تنبأ ابن خلدون بسقوط الدول؟
2019/06/04 | 23:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يستدعي الخراب العربي المعاصر إعادة فكر ابن خلدون ونظرته لقيام العمران البشري وسقوطه، فصاحب المقولة الخالدة “الظلم مؤذن بخراب العمران” فسّر كيف

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