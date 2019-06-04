قبل سبعة قرون.. كيف تنبأ ابن خلدون بسقوط الدول؟

2019/06/04 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستدعي الخراب العربي المعاصر إعادة فكر ابن خلدون ونظرته لقيام العمران البشري وسقوطه، فصاحب المقولة الخالدة “الظلم مؤذن بخراب العمران” فسّر كيف

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