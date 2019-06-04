المعارضة السودانية ترفض خطة المجلس العسكري للفترة الانتقالية

2019/06/04 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت المعارضة السودانية، اليوم الثلاثاء، خطة الحكام العسكريين لإجراء انتخابات خلال تسعة أشهر، وذلك في اليوم التالي لأسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة

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