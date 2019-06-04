صفقة روسية أميركية إسرائيلية تستهدف نفوذ إيران في سوريا

2019/06/04 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف كبير المحللين العسكريين في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية ألكس فيشمان، عن صفقة ثلاثية روسية أميركية إسرائيلية بشأن سوريا.وقال المحلل الإسرائيلي إن

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