شركة روسية تنقب عن النفط في إقليم كردستان العام الحالي

2019/06/04 | 23:27

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كشف الرئيس التنفيذي لشركة "روس نفط" إيغور سيتشين اليوم الثلاثاء، أن الشركة الروسية تخطط لبدء التنقيب عن النفط في إقليم كردستان العراق خلال العام

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