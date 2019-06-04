بابل.. اعتقال هارب من سجن بادوش محكوم مدى الحياة

2019/06/04 | 23:27

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اعلنت شرطة محافظة بابل اليوم الثلاثاء، عن اعتقال محكوم مدى الحياة هارب من سجن بادوش في نينوى.



وقالت الشرطة في بيان تلقت العهد نيوز نسخة

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