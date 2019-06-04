هل يستطيع الفلسطينيون إصدار عملة وطنية؟

2019/06/04 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشكل إطلاق عملة وطنية، تقليدية أو إلكترونية، هاجسا يشغل الأوساط السياسية الفلسطينية، لكن هذا الحلم محفوف بكثير من المخاطر على المستويات السياسية

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