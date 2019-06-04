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الأخبار المحلية

الثلاثاء 4 يونيو 2019 | 11:09 مساءً | عدد القراءات : 13

زراعة نينوى: حرائق المزارع تهدد الأمن الغذائي للعراق

بغداد/...أكد مدير زراعة محافظة نينوى، دريد حكمت طوبيا، الثلاثاء، أن حالات الحرائق المسجلة، تمثل خطراً على الأمن الغذائي للبلاد.

وقال في بيان، أنه "نتأسف على الحرائق التي تحدث في محافظة نينوى وخصوصا الحرائق الذي حدثت هذا اليوم، في قضاء الحضر والقيروان والقحطانية وسنجار وزمار، والتي عدت الأكبر من حيث المساحة منذ بدء عمليات الحصاد في المحافظة".

وأضاف طوبيا، أن "الحالات المسجلة بدأت تتزايد بشكل يمثل خطرا على الامن الغذائي للعراق، وبات الوقوف على تكرار حالات الحرائق حاجة ملحة ويجب على الجميع الوقوف مع نينوى في انهاء موسم الحصاد بخير وسلام، وخصوصا بان هذا الموسم يبشر بخير والانتاجية كانت فوق المتوقع".

ودعا مدير زراعة محافظة نينوى، المسؤولين كافة إلى "الوقوف مع نينوى في هذه الفترة الحرجة"، مبينا أن "كثافة المزروعات والمساحات الكبيرة المزروعة يستوجب جهد أكبر من الجهات ذات العلاقة في التدخل من اجل انقاذ اراضي الفلاحين والمزارعين قبل خسارة المزيد من المساحات".انتهى 1

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