فيديو .. الامام الخامنئي: هزائم أمريكا في سوريا والعراق هي نتيجة المقاومة

2019/06/04 | 23:34

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الامام الخامنئي: هزائم أمريكا في سوريا والعراق هي نتيجة المقاومة

الثلاثاء

04

حزيران

2019 :

10:01 pm

21

الامام الخامنئي اكد ان هزائم أمريكا في سوريا والعراق هي نتيجة

المقاومة، منوهاً إلى أن محور المقاومة هو في أكثر حالاته انسجاماً

منذ أربعين عاماً.

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