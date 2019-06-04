2019/06/04 | 23:34

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الامام الخامنئي: عداء أمريكا لإيران لأنها اختارت مسير المقاومة ونجحت

الثلاثاء

04

حزيران

2019 :

10:00 pm

21

ونوه قائد الثورة الإسلامية إلى أن أهم سبب لعداء أمريكا للجمهورية

الاسلامية هو أنها اختارت مسير المقاومة ونجحت وتمكنت من التغلب على

العقوبات.

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