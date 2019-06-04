2019/06/04 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فكري_آل_هير مما لا شك فيه أن "الأديان كلها إنما جاءت لخير الإنسانية"- بحيث لا يمكن القول بأفضلية دين على آخر، طالما وأن كل نقاط الخلاف والاختلاف القائمة بينها، إنما تجسد سنن التباين وقوانين التعددية السارية على كل شيء في هذا الكون، وهي المسلمة التي تقابلها على الدوام حقيقة أن كل الأديان إنما تتجه وتبتهل الى خالق واحد، يظل هو ذاته المعني والمقصود بإيمان البشر مهما اختلفت فيه وعنه تصوراتهم.- وإذن، لماذا يبدو ال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فكري آل هير - العقيدة الرسمية والوجه الآخر لتاريخ الحقيقة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فكري آل هير - العقيدة الرسمية والوجه الآخر لتاريخ الحقيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).