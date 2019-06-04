سعود قبيلات - مِنْ تداعيات حِراكيّ واقف على «الرابع»..

2019/06/04 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_قبيلات في وقفة الخميس الماضي عند الدوّار الرابع، لاحظتُ أنَّ عدد الذين تجهَّزوا بكراسٍ يمكن طيّها على شكل عكّازة قد ازداد بصورةٍ ملحوظة؛ ففكَّرتُ بانَّه عندما يتجشَّم الإنسان عناء البحث عن كرسيٍّ نادرٍ كهذا ويشتريه، متحمِّلاً عبء تكلفته الماليّة، ليستخدمه أثناء مشاركته في وقفات «الرابع»، فترجمة ذلك هي إدراكه أنَّ هذه الوقفات الاحتجاجيّة قد تستمرّ طويلاً، وأنَّه – رغم هذا – مصمِّمٌ على الاستمر......

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