فاجعة الايزيديين.. احصائية جديدة

2019/06/04 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين في حكومة اقليم كودستان، عن اخر احصائية لضحايا ابناء الطائفة على يد تنظيم داعش.وذكر بيان للمكتب انه "كنتائج لجرائم بشعة اقترفته ارهابيي تنظيم داعش بحق الايزيديين، منذ 03-08-2014، يتم ايراد هذه الإحصائيات معتمدة لدى الأمم المتحدة، وجاءت كالتالي:

– كان عدد الايزيديين في العراق نحو 550,000 نسمة.

– عدد النازحين من جراء غزوة داعش نحو 360,000 نازح.

– عدد الشهداء في الايام الاولى من الغزوة 1293 شهيدا.

– عدد الايتام التي افرزتها الغزوة كما يلي:

– الايتام من الاب 1759

– الايتام من الام 407

– الايتام من الوالدين 359

– الاطفال الذين والداهم بيد داعش 220

– المجموع الكلي للايتام 2745

– عدد المقابر الجماعية المكتشفة في شنگال حتى الان 80 مقبرة جماعية.



إضافة الى العشرات من مواقع المقابر الفردية.

– عدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل داعش : 68 مزارا.

– عدد الذين هاجروا الى خارج البلد يقدر بأكثر من (100.000) .

عدد المختطفين 6417 منهم:

الاناث 3548

الذكور 2869

أعداد الناجيات والناجين من قبضة ارهابيي داعش كالاتي:

المجموع : 3476 منهم

النساء :1184

الرجال : 337

الأطفال الإناث :1020

الأطفال الذكور :935

عدد الباقين :2941

الاناث :1344

الذكور :1597

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