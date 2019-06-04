فاجعة الايزيديين.. احصائية جديدة

– كان عدد الايزيديين في العراق نحو 550,000 نسمة.
– عدد النازحين من جراء غزوة داعش نحو 360,000 نازح.
– عدد الشهداء في الايام الاولى من الغزوة 1293 شهيدا.
– عدد الايتام التي افرزتها الغزوة كما يلي:
– الايتام من الاب 1759
– الايتام من الام 407
– الايتام من الوالدين 359
– الاطفال الذين والداهم بيد داعش 220
– المجموع الكلي للايتام 2745
– عدد المقابر الجماعية المكتشفة في شنگال حتى الان 80 مقبرة جماعية.
إضافة الى العشرات من مواقع المقابر الفردية.
– عدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل داعش : 68 مزارا.
– عدد الذين هاجروا الى خارج البلد يقدر بأكثر من (100.000) .
عدد المختطفين 6417 منهم:
الاناث 3548
الذكور 2869
أعداد الناجيات والناجين من قبضة ارهابيي داعش كالاتي:
المجموع : 3476 منهم
النساء :1184
الرجال : 337
الأطفال الإناث :1020
الأطفال الذكور :935
عدد الباقين :2941
الاناث :1344
الذكور :1597
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