وزير النفط يوجه برقية لبارزاني

2019/06/04 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجه نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة الى نيجيرفان بارزاني، لإنتخابه رئيساً لإقليم كردستان.

وقال الغضبان في برقيته لبارزاني "نهنئكم بمناسبة انتخابكم رئيسا لإقليم كردستان العراق، متمنين لكم وللشعب الكردي ولحكومة الإقليم مزيداً من التقدم والتطور والاستقرار".وانتخب برلمان كردستان، في 28 أيار/مايو 2019، نيجيرفان بارزاني، رئيساً لإقليم كردستان بأصوات أغلبية الأعضاء الحاضرين، ليبدأ بذلك مرحلة سياسية جديدة بعد 18 عاماً متواصلة من شغله منصب رئيس وزراء الإقليم، وحصل نيجيرفان بارزاني على 68 صوتاً من مجموع أعضاء برلمان كوردستان الحاضرين والبالغ عددهم 81 برلمانياً، وسط مقاطعة كتلتي الاتحاد الوطني الكوردستاني وحراك الجيل الجديد.انتهى

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