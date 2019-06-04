شركة الزوراء العامة تعلن عن إنجازها بتشغيل محطة الشهداء الثانوية في محافظة ميسان

2019/06/04 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة الزوراء العامة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن نجاحها بتشغيل محطة الشهداء الثانوية 33/11 kv سعة 2×31.5 MVA في محافظة ميسان وبحضور محافظها السيد علي دواي ومعاون مدير عام توزيع كهرباء الجنوب الذين اثنوا واشادوا بهذا الإنجاز الذي تحقق بجهود كوادر الشركة.

وأكد مدير عام الشركة المهندس هادي علي طه في تصريح للمكتب الإعلامي في الوزارة أن الشركة وبجهود كبيرة واستثنائية من كوادرها الهندسية والفنية العاملة في المحطة استطاعت تحقيق هذا الانجاز بدعم ورعاية من وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري واسناد ومتابعة من السادة الوكلاء والمستشارين والسيد المفتش العام وكافة الدوائر الأخرى في الوزارة ، مشيرا إلى ان تشغيل المحطة جاء ثمرة للجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر الهندسية والفنية العاملة فيها في مواصلة العمل ليلا ونهارا ولساعات متأخرة رغم ظروف الجو القاسية من أجل إنجاز العمل في الموعد المحدد وبالشكل الأمثل.

من جانبهم أكد كل من مدير قسم المشاريع المهندس مجيد رشيد ومدير قسم الفحص الهندسي والسلامة الصناعية المهندس سعد أحمد فياض ان هذا الانجاز جاء بجهود كبيرة وبعمل متواصل خلال شهر رمضان المبارك وحتى في ايام العطل الرسمية من أجل تشغيل المحطة وادخالها الخدمة بهدف اسناد ودعم الشبكة الوطنية وتخفيف المعاناة عن اهالي محافظة ميسان الغراء.

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