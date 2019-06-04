الصدر: استلام زكاة الفطرة من الفاسدين ليس محرماً.. هي حقوقكم

2019/06/04 | 23:54

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بغداد اليوم - النجف

اصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر توجيهات جديدة لانصاره مساء ، الثلاثاء 4 حزيران 2019، تخص زكاة...





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