نداء استغاثة عاجل لإنقاذ حقول نينوى

2019/06/04 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اطلقت المفوضية العليا لحقوق الانسان، نداء استغاثة عاجل لإنقاذ وحماية حقول ومحاصيل محافظة نينوى.



ودعا نائب رئيس المفوضية علي ميزر الشمري في بيان تلقت العهد

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