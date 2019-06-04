عبد الزمان يوجه فريق رصد بزيارة مواطنة وإعادة راتب الإعانة إليها

2019/06/04 | 23:58

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العهد نيوز- بغداد

زار فريق الرصد الميداني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبتوجيه مباشر من وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان مواطنه تسكن منطقة معسكر الرشيد

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